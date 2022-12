Mercato Udinese | Martins è sbarcato a Londra: sarà prestito al Watford

La squadra bianconera si sta muovendo intensamente sul mercato per cercare di regalare a Sottil una rosa ultra competitiva in vista della seconda parte di stagione. Sono tanti i giocatori che ha contattato la dirigenza in questi mesi, ma finalmente sembra essere stata presa la decisione. Il talento che ha stregato tutti gli addetti ai lavori è quello di Matheus Martins . L'attaccante brasiliano non vede l'ora di approdare in Europa e poi farsi notare da tutti grazie ai suoi numeri e alle sue qualità. Nelle ultime ore, però, arrivano delle notizie importanti sul futuro del brasiliano. Ecco dove giocherà i prossimi sei mesi.

Da Londra rimbalzano infatti le ultime notizie su Matheus Martins , l'attaccante brasiliano prelevato dai Pozzo dal Fluminense. Il giocatore sarebbe atterrato ieri sera a Londra e sarebbe atteso questo pomeriggio a Vicarage Road per la sfida di Championship tra il Watford e l'Hull City, in campo alle 16. Un match che gli Hornets devono vincere contro una squadra che staziona ai margini della zona rossa.

Il prestito

Matheus Martins passerà i prossimi sei mesi in prestito al Watford (altra società della famiglia Pozzo) dove cercherà di capire di più sul calcio Europeo, solo per approdare ad Udine in estate per essere protagonista sin da subito. Per tutta la dirigenza c'è molta soddisfazione dopo essersi assicurata un talento del calcio del futuro. Vedremo quale sarà il suo impatto. Non perdere le pagelle assegnate dopo questo incontro. Ecco tutti i voti <<<