Mercato Udinese | Masina: “La chiamata dei granata mi ha emozionato”

Adam Masina è un nuovo giocatore del Torino. Il centrale marocchino ha rilasciato le sue prime parole da nuovo giocatore dei granata ai microfoni di Torino Channel. "E' stato molto semplice per me scegliere il Torino , è stata una tra le chiamate ricevute che più mi ha emozionato . Dunque posso dire con assoluta certezza che volevo fare parte di questa storia".

Masina ha poi continuato: "Mi sento bene, mi sento molto carico, soprattutto mentalmente. Ho molta energia da dare, non vedo l'ora di incominciare. Sono entusiasta della situazione. Non ho particolari preferenze per il ruolo. Credo di essere un braccetto sicuramente con caratteristiche offensive e magari un quinto con caratteristiche più difensive. Quindi lì spetterà al mister decidere. Dove avrà bisogno io mi adatterò senza problemi".