Udinese – Masina andrà in Coppa d’Africa? La scelta di mister Regragui

Adam Masina ha appena saputo come sarà il suo mese di gennaio. Ecco le scelte fatte dal commissario Regragui in vista della Coppa d'Africa

Adam Masina andrà o non andrà in Coppa d'Africa? La decisione del commissario tecnico Regragui sorprende tutti ed anche il calciatore. Infatti Adam che fino a qualche tempo fa era il capitano della nazionale, non parteciperà alla spedizione per la Coppa d'Africa che inizierà tra qualche settimana.