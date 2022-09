News Udinese – Masina K.O. / Nessun problema, ecco il sostituto

Il team bianconero continua a lavorare in vista del prossimo incontro. Ora Sottil deve trovare un sostituto ad Adam Masina: la possibile pista

Redazione

La squadra bianconera sa che dovrà fare a meno per diverso tempo di un difensore e jolly molto importante: Adam Masina. Adesso, però, inizia un vero e proprio tour de force in cui la squadra giocherà diversi incontri uno dietro l'altro. Il primo vero impegno fondamentale sarà quello contro l'attuale capolista, la Roma di José Mourinho. Sarà fondamentale non trascurare la partita di domani che potrebbe dare informazioni molto interessanti sul processo di crescita bianconero. La squadra vuole puntare alla parte sinistra della classifica e con questo organico non è una mission impossible. In primis, però, bisogna trovare il sostituto dell'infortunato Adam Masina. Il mister Andrea Sottil sembra già avere un'idea precisa.

Il giocatore pronto per prendersi un posto da titolare è Nehuen Perez. Il suo campionato non è iniziato nel migliore dei modi, vista la brutta prestazione contro i rossoneri e l'espulsione rimediata nel match seguente contro la Salernitana. Ora deve rilanciarsi e dopo aver saltato due incontri, non vede l'ora di tornare sul campo da gioco. La partita non sarà semplice, ma dovrebbe essere impiegato sull'out di sinistra della difesa a tre (il ruolo in cui ha giocato meglio nel corso della precedente stagione). Non solo Nehuen Perez: a comporre la difesa titolare ci saranno anche altri due giocatori protagonisti.

Il terzetto difensivo

Il primo giocatore che non vede l'ora di confermarsi e continuare a giocare come fatto in questi primi incontri di campionato è Rodrigo Becao. Per il momento, stiamo parlando di una vera e propria forza della natura, che riesce ad essere sia fondamentale in difesa che molto utile alla fase offensiva (un gol ed un assist in quattro partite non sono un caso). Il terzo componente dovrebbe essere Jaka Bijol, ma con un Nuytinck che insidierà il posto fino al calcio d'inizio.