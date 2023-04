Bologna-Udinese | Masina nel post: “Gara approcciata male. Io sto bene”

L'ex di turno ha parlato nel post gara della sconfitta per 3-0 contro i rossoblù. Ecco le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport

Si è concluso da pochi minuti l'incontro di campionato tra l'Udinese di Andrea Sottil e il Bologna di Thiago Motta . Una partita di altissimo livello tra due squadre che hanno dato tutto, le assenza sfortunatamente hanno fatto la differenza ed infatti arriva una sconfitta per tutta la compagine bianconera. Della sonora sconfitta ha parlato Adam Masina, ex di giornata.

"Sicuramente la partita non è andata secondo i nostri piani. Siamo partiti un po'distratti e dal gol di Posch la gara si è messa in salita. Il Bologna ha cominciato molto bene e noi forse abbiamo peccato di troppa tranquillità. Il gol di Barrow nella ripresa ci ha tagliato definitivamente le gambe. Ora dobbiamo già pensare alla gara contro il Monza che non possiamo assolutamente sbagliare.