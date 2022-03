Rassegna Stampa | Il match è alle porte / Le scelte dei due tecnici

1 di 3

La squadra bianconera si sta avvicinando al prossimo incontro di campionato. Si parla di una partita che non si può sbagliare e che potrebbe spingere verso l'alto della parte sinistra della classifica. Sicuramente l'avversario non mollerà un centimetro e portare a casa i tre punti non è scontato.

Alla Dacia Arena scenderanno due squadre vogliose e bisognose di fare punti, il pareggio potrebbe non servire a nessuno. L'Udinese non riuscirebbe a guadagnare punti sufficienti per l'assalto al terzo posto e la Roma dovrebbe completamente rinunciare alle chance di Europa che conta.

La partita è stata studiata al meglio dai tecnici dei due team. Scopri tutte le loro scelte e chi scenderà in campo per fare la differenza. Ecco le possibili squadre e le decisioni dei loro mister. Pronti per lo spettacolo <<<