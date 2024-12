Udinese News – Match fondamentale, Pozzo con il team: la rassegna

Una partita fondamentale sotto tutti i punti di vista e proprio per questo motivo domani toccherà anche a Gino Pozzo supportare la squadra

Una squadra in emergenza che ha bisogno di fare la differenza e conquistare due lunghezze che porterebbero il club a rifiatare e soprattutto allungare sul gruppone che va dall'undicesimo al ventesimo posto.

Per supportare il club nella prossima trasferta di Monza, ci sarà anche il patron Gino Pozzo. Le storie Instagram dei bianconeri hanno dimostrato come il patron sia partito con la squadra ed anzi la seguirà passo per passo.