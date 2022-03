Rassegna Stampa | Match alle porte / Tutto quello che bisogna sapere

La società bianconera si avvicina al prossimo incontro di campionato , stiamo parlando di una partita contro una delle società più in forma di questi ultime settimane. Stiamo parlando della partita che vedrà il ritorno in panchina del tecnico portoghese José Mourinho. Alla Dacia Arena arriverà la Roma

Come detto in precedenza, la squadra giallorossa ha collezionato ben sei punti nelle ultime due partite ed è riuscita ad avvicinarsi prepotentemente al quinto posto occupato dall'Atalanta. Ora come ora le due società sono a pari punti ,ma gli orobici hanno ancora una partita da recuperare.