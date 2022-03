News Udinese – Pronto per tornare titolare: il match si avvicina

Il team bianconero vede alle porte il prossimo incontro. Si parla di una partita tutt'altro che semplice. Tutti i dettagli sul match

Il team bianconero si avvicina a grandi passi verso il prossimo match di campionato. Si parla di una partita tutt'altro che semplice e la squadra ha bisogno di punti per continuare il suo straordinario momento di forma. Con il ritorno del Tucu Pereyra sono tornati i punti importanti in quel di Udine. Gli ultimi risultati parlano chiaro, negli ultimi tre incontri la distanza dalla lotta salvezza è aumentata sensibilmente, restituendo calma e tranquillità nel mondo bianconero. Domenica arriverà alla Dacia Arena un altro avversario ostile, stiamo parlando della Roma di José Mourinho. Il tecnico Gabriele Cioffi sta preparando al meglio l'incontro e nelle ultime ore potrebbe esserci il ritorno di un elemento fondamentale.

Il giocatore al centro dell'articolo ha vinto il premio come miglior giocatore dell'Udinese nell'annata 2020-2021. L'anno scorso dopo essere tornato da un lungo infortunio, ha fatto la differenza e scortato tranquillamente l'Udinese verso la salvezza. Quest'anno ha iniziato al meglio, ma l'ultimo mese è stato parecchio difficile e colmo di problemi. Stiamo parlando del capitano Bram Nuytinck, che d'ora in poi dovrà fare il possibile per poter ottenere (di nuovo) un posto da titolare. La retroguardia bianconera sta funzionando al meglio e lo dimostrano le buonissime prestazioni arrivate contro l'attuale capolista e i biancocelesti in corsa per le posizioni che contano.