News Udinese | Matheus Martins si allena a parte: può lasciare i friulani

Continua a Bad Kleinkirchheim la preparazione estiva dell'Udinese. la dirigenza friulana è però alle prese con la sessione di calciomercato che porterà di certo novità sia in entrata che in uscita. Una situazione delicata, visto che servono ancora rinforzi in parti nevralgiche del campo e vanno venduti gli esuberi. Tra questi, c'è anche Matheus Martins, da giorni al centro di voci che lo vedono sempre più vicino a lasciare i bianconeri. Il brasiliano si allena quindi a parte nella località austriaca. Sta proseguendo il lavoro per mantenere la condizione fisica in vista della prossima stagione. Non ci sono ancora però nuovi aggiornamenti.