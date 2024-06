News Udinese | Matheus Martins andrà in ritiro: il futuro resta in bilico

In due stagioni solo 49 presenze e 6 reti, un bottino troppo magro per pensare di rimanere in Serie A. Cessione pressoché inevitabile, a patto che arrivino offerte sufficientemente allettanti. Dall'Europa si muove per ora molto poco, più attivi i club brasiliani. L'Udinese vorrà in ogni modo rientrare nell'investimento da 6 milioni di euro del gennaio 2023, quando il giovane è arrivato dal Fluminense ed è stato girato in prestito in Inghilterra. In attesa dell'offerta giusta, il brasiliano sarà in ritiro con i bianconeri e proverà in ogni modo a convincere il nuovo allenatore a dargli una chance.