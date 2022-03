Notizie Udinese – Mazzarri è una furia / Dichiarazioni pesanti

Il team bianconero si avvicina al prossimo incontro di campionato. Si parla di una partita da non sottovalutare e molto importante

Il team bianconero si avvicina al prossimo incontro di campionato. La partita si prospetta tutt'altro che semplice e la squadra potrebbe sentire anche la pressione del match decisivo. Non bisogna farsi sopraffare dalle emozioni e riuscire a controllare l'andamento dell'incontro. Resta una situazione molto difficile e si potrebbe andare incontro a diversi ostacoli, ma rimane la voglia di fare bene e ipotecare una volta per tutte la salvezza. La squadra che arriverà alla Dacia Arena è il Cagliari di Walter Mazzarri. Si parla di un altro team che cercherà in tutti i modi di prendersi e portare a casa punti salvezza. Intanto proprio il tecnico della società isolana ha detto la sua su un argomento che riguarda l'Udinese da molto vicino: i recuperi. Scopriamo le sue dichiarazioni.