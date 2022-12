Udinese-West Ham | McKinlay: “È stato un ottimo test. Vittoria meritata”

L'allenatore in seconda degli Hammers ha parlato ai microfoni dei bianconeri al termine dell'amichevole vinta per 3-1 dai suoi

Billy McKinlay , secondo di David Moyes sulla panchina del West Ham, ha commentato la vittoria sull'Udinese nell'amichevole della Dacia Arena al sito ufficiale degli Hammers. Queste le sue parole sull'incontro: "Ci sono state molte azioni dirette in porta da entrambe le parti. Noi siamo riusciti a creare buone occasioni giocando un calcio offensivo. La prestazione e la vittoria sono incoraggianti".

Il tecnico si è poi focalizzato sul di ieri pomeriggio, considerato allenante in vista dei prossimi match di Premier League: "La Premier ricomincerà fra non molto, quindi dobbiamo pensare all'organizzazione della squadra fornendo buone prestazioni. Contro l'Udinese è stata una partita di buon livello, quello di cui avevamo bisogno. Abbiamo reagito subito allo svantaggio rientrando in partita".