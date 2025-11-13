News Udinese – Meglio i bianconeri nel 2024 o nel 2025? Ecco il confronto

Quale Udinese convince di più dopo undici giornate del massimo campionato italiano? Il confronto si potrebbe aprire e i dibattiti sarebbero infiniti, dalla difesa passando per l'apporto del centravanti e di chi abbia fatto meglio tra Florian Thauvin e Nicolò Zaniolo. C'è, però, un punto incontrovertibile e stiamo parlando della classifica. Ecco quale delle due squadre ha fatto meglio dopo undici giornate.