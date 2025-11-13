mondoudinese udinese news udinese News Udinese – Meglio i bianconeri nel 2024 o nel 2025? Ecco il confronto

Dopo undici giornate di campionato è arrivato il momento di poter stipulare il primo confronto all'interno della massima serie: il punto
Quale Udinese convince di più dopo undici giornate del massimo campionato italiano? Il confronto si potrebbe aprire e i dibattiti sarebbero infiniti, dalla difesa passando per l'apporto del centravanti e di chi abbia fatto meglio tra Florian Thauvin e Nicolò Zaniolo. C'è, però, un punto incontrovertibile e stiamo parlando della classifica. Ecco quale delle due squadre ha fatto meglio dopo undici giornate.

All'undicesima giornata nel corso della passata stagione, la squadra di mister Kosta Runjaic si trovava con 16 punti e in classifica al nono posto. Un anno dopo il risultato è molto simile, perché i punti sono 15 e sempre il nono posto in concomitanza con i biancocelesti di Maurizio Sarri. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato in entrata ed in uscita. Atta piace al Napoli: tutti i dettagli <<< 

