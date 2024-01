Mercato Udinese | Meluso non molla Perez: è lui il preferito per la difesa

Gli azzurri non mollano il centrale argentino dei friulani, considerato perfetto per il passaggio alla difesa a tre di Mazzarri

Magari non dall'inizio, magari come alternativa a partita in corso. Ma anche Mazzarri sta pensando di tornare alla sua classica difesa a tre. Soluzione per dare più quadratura a una retroguardia spesso bucata quest'anno. Il Napoli pare disposto a sborsare circa 15 milioni di euro per Perez. Pronto un quadriennale al difensore che ha un contratto di 400mila euro a stagione con i bianconeri fino al 2027 e la cifra sta facendo vacillare l'Udinese che pure avrebbe preferito trattenerlo fino a fine stagione.