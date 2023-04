Udinese – Meno due all’incontro del riscatto / Le ultime: rassegna

L'Udinese non può più concedere regali a nessuno . Il match contro la Cremonese sarà fondamentale per questo finale di stagione e serve una vera e propria impresa per poter tornare a lottare con le big del nostro campionato. Il primo incontro prova, però, sarà contro una piccola. Una partita che bisogna portare a casa a tutti i costi.

Dall'altra parte del campo ci sarà una Cremonese agguerrita e con grande voglia di fare. La salvezza per i lombardi non è mai stata così vicina e di conseguenza bisogna dare tutto sul campo per poter ancora sognare un piazzamento che permetta le seconda annata consecutiva nella massima serie. Non perdiamo altro tempo e partiamo con la rassegna <<<