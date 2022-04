Rassegna Stampa | Meno quattro al match / Ecco il punto della situazione!

Oggi è già mercoledì e mancano solamente quattro giorni al match di domenica contro il Venezia. Ieri nel pomeriggio ad Udine invece sono ripresi gli allenamenti per la squadra di Cioffi, purtroppo con qualche assenza.

Una nota davvero positiva per entrambe le squadre è lo stadio. Infatti già da ieri la vendita dei biglietti per la partita sembrava essere impazzita. È solo metà settimana e per la sfida al Penzo l'Udinese potrebbe trovare uno stadio sold-out ad accompagnare la gara. La cosa certa è che ci sarà da divertirsi.