Rassegna Stampa | Meno tre al match! Ci sono novità: le ultime!

Ormai ci siamo, meno tre al match che inaugurerà il mese più importante della stagione bianconera. Domani inizierà il week end che porterà i sardi in Friuli e il momento della verità sta per arrivare.

Massima concentrazione nei centri sportivi di entrambe le squadre. Entrambe nella giornata di ieri sono scese in campo per gli allenamenti mattina e pomeriggio. Queste doppie sedute indicano la volontà di tutte e due le formazioni di non lasciare nulla al caso per poter prendere in mano le sorti della partita.