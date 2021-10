Notizie Udinese – I bianconeri sui social: ”mentalità vincente”

Dopo un solo punto ottenuto in quattro gare, l' Udinese non poteva permettersi altri passi falsi. I friulani possono esultare a metà.

Sicuramente, in inferiorità numerica non era per niente facile reagire e pareggiare. Tuttavia, con un pizzico di attenzione in più (Pereyra), sarebbero potuti arrivare anche i tre punti.