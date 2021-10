News Udinese – Mentre uno sogna, l’altro vive un incubo / Che sfortuna

1 di 3 Non ci voleva

Quante volte lo abbiamo detto? Forse anche troppe. Questa partita è fondamentale. L'Udinese ha bisogno di rientrare in carreggiata il prima possibile. I ragazzi di Gotti non sono mai stati così determinati. La società ha pubblicato un video sul suo profilo Instagram e le facce dei calciatori bianconeri erano meravigliosamente concentrate.

Adesso, però, arriva la parte difficile. Bisogna andare a Marassi con il coltello tra i denti. Servono i tre punti. Ne ha bisogno Gotti, ne ha bisogno la squadra e ne hanno bisogno soprattutto i tifosi. Dopo una partenza del genere, 3 sconfitte consecutive sono state una batosta non di poco conto. Ma arriviamo al dunque.

I problemi per Gotti non finiscono mai. Non perdiamo altro tempo. Basta con le chiacchiere e i giri di parole. Andiamo dritti al punto. Ecco che cosa sta succedendo <<<