Udinese, mercato chiuso! Il maxi riassunto: chi è arrivato e chi è andato via

La notizia più importante è che la società friulana, oltre alle partenze sopracitate, ha confermato in blocco la squadra che tanto bene ha fatto la scorsa stagione, arrivando a totalizzare la bellezza di 61 reti. A questa rosa si sono aggiunti comunque giocatori di livello, pronti a integrarsi per allungare le rotazioni di mister Sottil. Primo su tutti Sandi Lovric , centrocampista arrivato dal Lugano, già entrato nelle grazie dell'ex tecnico dell'Ascoli. Lo sloveno ha esordito come titolare nella gara contro il Monza e da quel momento si è preso le chiavi del centrocampo friulano. Sugli esterni sono arrivati rinforzi in grado di garantire atletismo e fisicità. Sulla destra sono giunti Ehizibue dal Colonia ed Ebosele da Derby County, con il primo a essere l'indiziato principale alla maglia da titolare. Sulla sinistra invece, è arrivato Ebosse dall'Angers, terzino sinistro che andrà a ricoprire il ruolo di vice-Udogie. Infine la difesa, il reparto più migliorato rispetto alla scorsa stagione. Sono infatti arrivati a Udine tre nuovi rinforzi: Bijol, Perez e Masina . Tre giocatori già pronti all'uso e soprattutto affidabili in più ruoli. Ora passiamo alle cessioni.

La cessione più dolorosa è senza dubbio quella di Nahuel Molina. L'esterno argentino ha lasciato i bianconeri per la cifra di 2o milioni di euro e si è trasferito all'Atletico Madrid. Rimanendo sulla corsia di destra, nelle scorse settimane ha salutato anche Soppy. Il laterale nigeriano ha lasciato Udine per accasarsi all'Atalanta, per una somma vicina ai 10 milioni di euro compresi i bonus. Stessa sorte per Destiny Udogie, venduto al Tottenham per 25 milioni di euro. Il Nazionale però rimarrà in prestito ai bianconeri fino a giugno 2023. Hanno salutato i compagni, per la scadenza del proprio contratto, anche giocatori come Zeegelaar, Stryger Larsen e Pussetto. Infine, proprio sul gong, ha lasciato il Friuli Benkovic, volato in prestito per una stagione all'Eintracht Braunschweig, dove avrà lo spazio per giocare e crescere. Si chiude così una sessione estiva che ha regalato gioie e dolori alla tifoseria bianconera, ma che di sicuro sembra porre basi solide per il futuro. Se vi siete persi i voti della nostra redazione sul match di ieri, Passiamo alle pagelle del match: siete d'accordo con i nostri voti? <<<