Udinese – Il mercato non dorme mai, si chiude un colpo / La rassegna

Il calciatore scelto per l'attacco bianconero è Lorenzo Lucca . Sono diversi giorni che si parla molto di un suo approdo in bianconero, ma solamente nelle ultime ore è stato chiuso il contratto anche con il calciatore stesso. Si parla di una trattativa di grande valore per la società, visto che si assicura un prospetto molto interessante del nostro calcio.

Affare concluso

Oramai non c'è più scampo, la trattativa è completamente conclusa sia con il club che con il giocatore. Mancano solo le firme sui contratti e l'annuncio ufficiale per poter avere in Friuli il sostituto di Beto. Proprio per questo, andiamo a vedere le ultime sul mercato in uscita.