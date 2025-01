Udinese – Il mercato invernale può fare la differenza in Serie A? Il punto

Il mercato di gennaio è appena cominciato e l'Udinese è pronta a valutare eventuali opportunità per rinforzare la rosa. La squadra friulana sta disputando un campionato al di sopra delle aspettative rispetto allo scorso anno. Qualche ritocco potrebbe rivelarsi fondamentale per centrare gli obiettivi stagionali.

La società è alla ricerca di giovani talenti da valorizzare, ma non esclude l'arrivo di giocatori più esperti in grado di dare un contributo immediato. L'obiettivo principale è quello di mantenere il buon rendimento finora espresso e di consolidare la posizione in classifica. Il rinforzo in difesa, per garantire maggiore solidità al reparto arretrato, è già arrivato mentre a centrocampo si potrebbe cercare un giocatore in grado di dettare i tempi del gioco.