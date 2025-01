Udinese – Dove colpire nel mercato per un salto di qualità? Le ipotesi

L'Udinese , dopo un avvio di stagione incoraggiante, è alla ricerca di quel tassello mancante per puntare più in alto. Ma in quale ruolo investire se necessario? Il reparto da rinforzare sembra essere quello di centrocampo . Nonostante la buona prova di alcuni elementi, manca forse un regista puro in grado di dettare i tempi del gioco e innescare le azioni offensive.

Infine, non si può escludere un rinforzo in difesa. L'Udinese ha mostrato solidità, ma un difensore centrale esperto, oltre Solet, potrebbe garantire maggiore esperienza e leadership al reparto. La squadra ha diverse opzioni per migliorare la propria rosa. La scelta dipenderà dalle opportunità di mercato e dalle esigenze tattiche dell'allenatore. Un rinforzo mirato in uno di questi settori potrebbe consentire ai friulani di compiere un ulteriore passo avanti.