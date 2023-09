Mercato, l’ex Udinese verso l’Arabia: ecco chi lo vuole

Udinese, Pereyra verso l'Arabia: la situazione

Ma è di svincolati che si sta parlando e di conseguenza, il riferimento va all'ormai ex giocatore dell'Udinese Roberto Pereyra, andato in scdenza il 30 giugno scorso. Come riportato da Calciomercato.com, il suo futuro sembra essere nella Sadui Pro League, con le offerte dall'Arabia che non mancano e che in questo periodo stanno facendo vacillare il calciatore uruguaiano.