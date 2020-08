Mercato Udinese, a centrocampo si sogna il ritorno di Pereyra

Per il centrocampo dell’Udinese nelle ultime sta rimbalzando il nome di una vecchia conoscenza. Si tratta dell’ex centrocampista dei friulani, oggi in forza al Watford Roberto Pereyra. L’ex trequartista di Udinese e Juventus potrebbe far ritorno in Italia, vista la retrocessione in Championship del Watford di Pozzo. I bianconeri, secondo quanto riporta Tuttosport possono tentare l’affondo, vista la probabile partenza di De Paul. Il costo dell’operazione può essere di 10 milioni circa, con Pereyra che percepisce in Inghilterra 1,5 milioni di ingaggio a stagione. Pereyra ha vestito la magli dell’Udinese dal 2011 al 2014, collezionando 104 presenze e 8 gol. Chissà se El Tucu possa riabbracciare il suo passato e tornare in Serie A.