Mercato Udinese, accordo lontano tra i friulani e il Lens per Fofana

Questa mattina il centrocampista dell’Udinese, Seko Fofana ha dichiarato con molta sincerità di tornare in Francia per approdare al Lens, club che milita in Ligue 1. Al momento però, secondo quanto riporta Sky Sport, non ci sarebbe una trattativa in piedi tra i due club. L’Udinese dal canto suo, per il centrocampista ivoriano chiede non meno di 20 milioni. Ad oggi un accordo tra Udinese e Lens appare ancora lontano, come appare lontano un futuro ancora in Serie A per Fofana, per buona pace di Fiorentina, Lazio, Napoli, Milan e Atalanta.