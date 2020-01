Mercato Udinese, al Torino piace Fofana. Idea di scambio con Meitè

Il gradimento del Torino per il centrocampista dell’Udinese Seko Fofana non è un segreto. Il club granata che potrebbe ricavare circa 13 milioni dalla cessione di Bonifazi, potrebbe decidere di reinvestire sul mercato tale cifra. Secondo Tuttosport il club di Cairo potrebbe intavolare una trattativa con l’Udinese per avere Fofana, ma potrebbe rientrare nell’affare anche il centrocampista granata Soualiho Meité. Il francese piaceva già in passato all’Udinese, ma il rendimento che sta offrendo con il Torino negli ultimi periodi non convince il club friulano.