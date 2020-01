Mercato Udinese, al West Ham piace Fofana

Dalle parole di Vincenzo Morabito, il quale ha dichiarato di trattare la cessione in Inghilterra del centrocampista dell’Udinese Fofana. Si evince che il club inglese sarebbe interessato al centrocampista ivoriano, il quale con Gotti sulla panchina dell’Udinese sembra avere un rendimento a livello top, come non si vedeva da tempo. Secondo Gianlucadimarzio.com infatti il West Ham sarebbe alla finestra per il centrocampista bianconero. Il club di Pozzo chiede più di 20 milioni, per il momento il club londinese resta in attesa.