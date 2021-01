Mercato Udinese – Anche Cutrone è possibile: la situazione

Il mercato dell'Udinese potrebbe decollare nelle ultimissime ore. La dirigenza friulana si starebbe mobilitando per il sostituto di Lasagna

UDINE - Qualche ora fa l' Hellas Verona ha ufficializzato, attraverso una nota comparsa sul proprio sito. l'acquisto di Kevin Lasagna . Dapprima capitano, leader e trascinatore dell' Udinese . Grazie al suo periodo in bianconero, è riuscito a convincere il commissario tecnico della Nazionale a farlo figurare tra i convocati. Per un periodo, il CT azzurro Roberto Mancini , sembrava preferirlo addirittura al goleador del campionato e d'Europa Ciro Immobile. Ora il classe 1992 è pronta a ripartire dagli scaligeri. Il prossimo derby del nord-est si promette ancora più accesso. Di seguito ecco quanto appreso dal sito dei gialloblù:

I SOSTITUTI - Al suo posto la società aveva già messo da tempo nel mirino Fernando Llorente. Ormai ultima scelta di mister Gennaro Gattuso al Napoli. Lo spagnolo, per caratteristiche fisiche è il sostituto naturale dell'ex Kevin Lasagna. Certo è che la grossa differenza tra i due la fata la carta d'identità. Per questo la società friulana avrebbe inserito nella lista delle possibili compere, anche il nome di Patrick Cutrone. L'ex prodotto del vivaio rossonero, dopo un exploit fantastico tra i professionisti, ha visto la sua carriera prendere una strana piega. Nonostante abbia giocato metà stagione con la Fiorentina, non è mai uscito ad incidere. Al punto che in queste finestra invernale di mercato, il suo prestito è scaduto anzitempo ed è così tornato in Inghilterra. Il Wolverhampton però lo considera di troppo e starebbe cercando per lui una nuova sistemazione.