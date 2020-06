Mercato Udinese, anche i bianconeri sul giovane Pinamonti del Genoa

L’attaccante del Genoa ex Inter, Andrea Pinamonti difficilmente resterà in rossoblù. Il grifone lo ha riscattato l’estate scorsa dai nerazzurri, per una cifra intorno ai 18 milioni di euro. Il rendimento scarso con il Genoa, appena due reti in campionato, avrebbe fatto pensare al presidente Preziosi di liberarsi del calciatore. Il tutto è possibile grazie al diritto di riacquisto che l’Inter vanta nei confronti del classe 99′. Il calciatore trentino dunque potrebbe tornare alla base, ma solo temporaneamente, magari permettendo all’Inter di fare nuovamente plusvalenza su di lui. Infatti secondo quanto riporta FcInterNews.it, su Pinamonti c’è da tempo l’interesse del Torino. Attenzione però alle altre pretendenti, con il Benevento che avrebbe già intensificato i contatti con il procuratore Mino Raiola. Sul ragazzo però ci sarebbero anche Hellas Verona, Parma e Udinese.