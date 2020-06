Mercato Udinese, anche i friulani in corsa per l’attaccante dell’Inter Esposito

L’Inter starebbe lavorando per il rinnovo dell’attaccante Sebastiano Esposito fino al 2025. Il calciatore classe 2002 potrebbe ricevere un adeguamento dell’ingaggio che toccherà un milione più bonus. Dopo il rinnovo, che sembra molto vicino visti gli intensi contatti tra il club nerazzurro e i procuratori del calciatore, si potrebbe pensare ad una cessione in prestito. Esposito potrebbe partire per giocare con più continuità. Secondo quanto riporta FcInterNews.it Parma, Hellas Verona e Bologna avrebbero espresso un interesse. Nelle ultime ore si sarebbe registrato un forte interesse da parte dell’Udinese, il club friulano avrebbe già chiesto informazioni.