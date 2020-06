Mercato Udinese, anche il Genoa su Pobega

Il centrocampista del Pordenone Tommaso Pobega è nel mirino dell’Udinese come appreso nei gironi scorsi. Il giovane classe 99′ è di proprietà del Milan ma in prestito ai neroverdi. Il club bianconero avrebbe già avanzato una proposta d’acquisto che si aggira intorno ai 5 milioni. Nelle ultime ore secondo quanto riporta Calciomercato.com, anche il Genoa sarebbe interessato al mediano triestino. Il Milan dal canto suo vorrebbe cedere il ragazzo solo con la formula del prestito, il club ligure può optare per questa soluzione. Pobega nella stagione in corso si è messo in mostra in Serie B collezionando: 21 presenze, 4 gol e 3 assist.