Mercato Udinese, anche la Roma su Lasagna

L’attaccante dell’Udinese, Kevin Lasagna sarà al centro del calciomercato estivo. Oltre a De Paul sarà anche lui ad infiammare le trattative in uscita. Dopo un iniziale tentativo del Napoli per l’ex Carpi, andato a vuoto per il rifiuto di Petagna a trasferirsi in Friuli, ha fatto saltare lo scambio. Lasagna era entrato anche nel mirino della Lazio, per richiesta espressa del tecnico Simone Inzaghi, ma i biancocelesti sono vicini alla chiusura per Muriqi del Fenerbahce, ma con Caicedo in uscita i colpi in attacco saranno due. In realtà la Lazio avrebbe individuato in Borja Mayoral il rinforzo giusto, ma la trattativa è rimasta in stand-by, ma non è detto che i biancocelesti non possano fare un tentativo più avanti. Nelle ultime ore invece Lasagna sembra essere entrato nel mirino della Roma, che nella sessione di mercato che verrà potrebbe cedere sia Dzeko che Kalinic, il primo in direzione Juventus. Secondo quanto riporta Tuttosport, la Roma oltre a Lasagna starebbe valutando anche i profili di Donnarumma del Brescia e Lapadula del Genoa.