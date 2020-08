Mercato Udinese, anche l’Arsenal su De Paul

Il centrocampista dell’Udinese, Rodrigo De Paul continua ad infiammare il calciomercato. L’argentino potrebbe lasciare il Friuli, ha richieste sia in Italia (Lazio, Milan e Fiorentina) che all’estero. Nelle ultime ore, secondo quanto riporta Udineseblog.it, anche l’Arsenal sarebbe interessata al 10 bianconero. De Paul piace ai Gunners che dovranno sostituire Dani Ceballos, che farà ritorno al Real Madrid. De Paul sembrerebbe il profilo ideale per la squadra allenata da Arteta. I Pozzo non scendono sotto i 40 milioni per il loro gioiello a centrocampo.