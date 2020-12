Mercato Udinese, Asamoah e i bianconeri trattano sul ritorno

Ha esordito in Serie A con la maglia dell’Udinese nel 2009, prima di approdare in club come Juventus e Inter. Si tratta dell’esterno ghanese Kwadwo Asamoah, il quale ha vestito la maglia dei friulani dal 2008 al 2012 accumulando 134 presenze e 8 gol. Il ghanese attualmente svincolato a 32 anni vuole continuare la sua avventura in Italia. Da giorni ormai si parla di un suo possibile ritorno a Udine, secondo quanto riporta Tuttosport infatti l’esterno sarebbe in trattativa con il club di Pozzo e il suo approdo in Friuli nel mercato di gennaio potrebbe concretizzarsi.