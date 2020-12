Dopo aver rescisso il contratto con l’Inter Kwadwo Asamoah è ancora in cerca di una nuova squadra. Come riportato da TUTTOmercatoWEB il ghanese vorrebbe restare a giocare in Serie A, la Sampdoria ha fatto qualche sondaggio ma niente di più. L’Udinese dopo aver perso Jajalo per la rottura del crociato ha pensato all’ex Inter ma il maggiore ostacolo per riportarlo a casa è sicuramente l’elevato ingaggio.