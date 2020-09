Mercato Udinese, Bonifazi della Spal ad un passo. Atteso domani in Friuli

L’Udinese sta per piazzare un nuovo colpo di mercato. Il club friulano è ad un passo dal difensore della Spal, Kevin Bonifazi. Secondo quanto riporta Gianlucadimarzio.com la trattativa sarebbe in dirittura d’arrivo, con i bianconeri che hanno trovato un accordo con il club ferrarese e con l’agente del ragazzo Minieri. L’operazione è stabilita sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto. Il calciatore laziale sarebbe atteso già domani in Friuli per la firma sul contratto. Trattativa lampo dunque per l’Udinese che sta per aggiungere un tassello alla difesa di mister Gotti.