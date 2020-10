Mercato Udinese, con Chiesa alla Juventus la Fiorentina prepara l’assalto a De Paul

Sembra vicino il passaggio dell’attaccante della Fiorentina, Federico Chiesa alla Juventus. L’accordo tra la viola e i bianconeri sarebbe sulla base di un prestito molto oneroso con obbligo di riscatto per una cifra complessiva intorno ai 50-55 milioni. Secondo quanto riporta Calciomercato.com la Fiorentina, una volta ceduto Chiesa sarebbe pronta a sferrare l’assalto al centrocampista dell’Udinese, Rodrigo De Paul. I friulani hanno rifiutato le proposte di Leeds e Zenit per l’argentino, ritenute troppo basse. I viola però negli ultimi giorni di mercato, sicuri dell’incasso per il talento ligure possono arrivare facilmente ai 40 milioni richiesti da Pozzo. Lunedì 5 ottobre chiuderà il calciomercato, chissà se la Fiorentina sta pensando seriamente all’assalto per De Paul, essendo vicina a perdere il suo top player Chiesa.