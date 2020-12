Mercato Udinese: Conte si muove per De Paul

È molto difficile che l’affare possa concretizzarsi già nel mercato di gennaio, infatti, in vista della sessione estiva, l’Inter è pronta a presentare un’offerta per assicurarsi le prestazioni di Rodrigo De Paul. Dopo l’eccellente prova dell’argentino nella trasferta dell’Olimpico contro la Lazio, il club neroazzurro si è convinto maggiormente del giocatore dell’Udinese. Il numero 10 è uno dei migliori centrocampisti della Serie A e quasi probabilmente sarà destinato al grande salto in una big. Il 26enne argentino ha tante qualità: è forte fisicamente, gode di duttilità tattica e grande visione di gioco, doti che gli permettono di affacciarsi e reggere il confronto in scenari ancor più importanti, come la Champions League, che ha sempre sognato. Nell’Udinese si è ritagliato un ruolo che gli ha consentito di ottenere un posto fisso anche nella nazionale argentina; ora cerca qualcosa di più anche a livello di club. 26 gol e i 25 assist collezionati in 150 partite nel campionato italiano, questo il suo score da quando gioca in Italia. Stando a quanto riporta calciomercato.com, dopo gli interessi passati di Milan e Juventus al calciatore, l’Inter di Conte potrebbe essere una possibile destinazione per l’argentino, perché così come l’Udinese, anche la squadra milanese è abituata a giocare con il 3-5-2. Il giocatore è molto apprezzato, mentre i rapporti tra i club sono ottimi e la sua valutazione si aggira attorno ai 35 milioni di euro. Sicuramente potrà essere discussa la formula del trasferimento, magari inserendo eventuali contropartite tecniche, in modo da abbassare il costo dell’operazione.