Mercato Udinese, Cygan: “Rifiutati 3 milioni dall’Udinese per Piatkowski”

Il presidente del Rakow Czestochowa, Wojciech Cygan ha dichiarato di aver rifiutato una proposta dall’Udinese per il difensore Kamil Piatkowski pari a 3 milioni. Il club bianconero infatti avrebbe messo gli occhi sul gigante polacco ma arriva in no della società polacca. Queste le parole del presidente Cygan ai microfoni di sport.interia.pl: “Ci era arrivata un’offerta dall’Udinese di 3 milioni di euro per il giocatore, ma l’abbiamo rifiutata. Legia Varsavia e Lech Poznan non possono partecipare all’asta e non prevediamo di cedere il ragazzo prima dell’estate. Anche se dovesse arrivare un’offerta molto alta per lui ne parleremo solo in vista della fine della stagione”.