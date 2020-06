Mercato Udinese, dalla Spagna arrivano conferme. Molina ad un passo dai friulani

Il terzino destro del Boca Juniors, Nahuel Molina è sempre più vicino all’Udinese. L’argentino sembrava essere finito nel mirino del Siviglia per fornire un’alternativa a Jesus Navas. In realtà il suo futuro potrebbe essere sempre più probabilmente in Italia. Infatti un membro dell’entourage del calciatore avrebbe confermato di aver ricevuto un’offerta da un club italiano. Queste le sue parole al portale spagnolo TF20 : “Abbiamo un’offerta molto buona da parte di un club italiano, a Nahuel piace molto questa possibilità”.