Mercato Udinese, dalla Turchia: “Molina firma per il Besiktas”

Il terzino ex Boca Juniors, Nahuel Molina sembrava essere vicino all’Udinese. Un acquisto possibile per i friulani a parametro zero per rinforzare a fascia destra e sostituire il partente Stryger Larsen. L’argentino sembrava essere destinato ad un futuro in Italia. Da quanto arriva dalla Turchia invece il calciatore sembra vicinissimo al Besiktas. Secondo quanto viene ripreso da InfoBAE, il laterale destro avrebbe già firmato un contratto di tre anni con la società turca. Sul ragazzo c’era anche l’interesse del Fenrbahce.