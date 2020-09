Mercato Udinese, De Paul aspetta la Juventus. Attenzione al Napoli

Il centrocampista dell’Udinese, Rodrigo De Paul sarà il nome che infiammerà il calciomercato della Serie A. E’ di ieri la notizia della proposta dello Zenit, rifiutata dall’argentino. La volontà del 10 bianconero è quella di restare nel campionato italiano. Smentito l’interesse della Fiorentina per bocca del Ds viola Pradé che ha definito De Paul un profilo fuori portata. Oltre al timido interesse della Lazio però l’interesse più forte è quello della Juventus. Da qui la ferma volontà dell’ex Racing di dare la priorità a restare in Serie A. La priorità di De Paul dunque è la nuova Juve di Pirlo, che dopo l’uscita di Matuidi e il probabile addio di Khedira la vecchia signora farà un operazione importante a centrocampo. De Paul per caratteristiche è il profilo ideale per Pirlo, con l’argentino che metterebbe a disposizione intelligenza tattica, esperienza in Italia, e grande qualità al servizio dei campionai d’Italia. Secondo quanto riporta Calciomercato.com però la Juve deve guardarsi dalla concorrenza del Napoli. Infatti il tecnico azzurro Gattuso avrebbe espresso il gradimento per l’argentino e il club partenopeo potrebbe sfruttare gli ottimi rapporti con l’Udinese. I Pozzo continuano a chiede 40 milioni per De Paul, che comunque sarà un affare per chi farà questo tipo di investimento, con il 10 dei friulani che tiene la Juve in cima alle sue priorità.