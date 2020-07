Mercato Udinese, De Paul avrebbe chiesto la cessione. Occhio a Fiorentina e Atletico Madrid

Il futuro prossimo del centrocampista dell’Udinese, Rodrigo De Paul sembra essere lontano dal Friuli. L’argentino, secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, avrebbe chiesto il “via libera” per partire a stagione conclusa. Il patron bianconero Pozzo, valuta il suo 10 intorno ai 40 milioni, ma con la pandemia nel mezzo, le pretese potrebbero abbassarsi. Oltre a voci relative ad un possibile approdo alla Lazio di De Paul, l’ipotesi più consistente al momento sembra essere la Fiorentina. Il club toscano avrebbe già avviato i contatti, e potrebbe sfruttare gli ottimi rapporti tra il Ds viola, Pradé e il suo passato all’Udinese. Secondo quanto riporta sempre La Gazzetta dello Sport: “Il d.s. viola che proprio nella sua esperienza friulana ha catturato la stima di Rodrigo” – scrive oggi la rosea – “Nel mezzo c’è questo finale di stagione all’insegna della sofferenza, ma i rinnovati contatti degli ultimi tempi dimostrano che quel discorso è sempre valido. Nella strategia del club di Commisso sono tanti gli argomenti d’attualità. Davanti a tutto c’è il tema della guida tecnica: le voci su Daniele De Rossi vanno accompagnate dalle trame avviate da tempo per altri allenatori più esperti. Ed è fatale che l’affondo visivo per De Paul sia sottoposto al vaglio del prescelto alla (probabile) successione di Iachini”. Oltre all’interesse forte della viola, bisogna registrare anche l’apprezzamento dell’Atletico Madrid.