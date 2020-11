Mercato Udinese, De Paul obbiettivo dell’Inter per il dopo Eriksen

Il centrocampista dell’Udinese, Rodrigo De Paul torna al centro delle voci di calciomercato. Dopo essere rimasto in Friuli, con il club bianconero che ha rifiutato proposte da Italia e estero, nella prossima sessione estiva di calciomercato l’argentino potrebbe partire. La squadra che è tornata forte sul calciatore è l’Inter. Infatti i nerazzurri già due stagioni fa avevano seguito l’argentino, che sarebbe l’obbiettivo numero uno del club di Suning per il dopo Eriksen. Infatti in centrocampista danese continua a non convincere Conte e potrebbe lasciare Milano al termine della stagione. Secondo quanto riporta Tuttosport, l’Inter potrebbe mettere sul piatto una proposta economica importante e il cartellino di Pinamonti. La richiesta dei Pozzo ad oggi è di 40 milioni, ma al termine della stagione potrebbe variare. L’alternativa per l’Inter è Malinovskyi, gioiello dell’Atalanta.