Mercato Udinese, Deulofeu ad un passo dai bianconeri

L’Udinese sarebbe vicino ad un grande colpo in attacco. Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio di Sky i bianconeri avrebbero chiuso per il ritorno in Italia di Gerard Deulofeu. L’attaccante spagnolo arriverà in Italia dal Watford, squadra di Pozzo che lo scorso anno è retrocessa in Championship. Deulofeu ha militato in Serie A nella stagione 2017 con la maglia del Milan collezionando 18 presenze e 4 reti. Ottimo rinforzo per l’attacco dell’Udinese che aggiunge qualità al reparto avanzato. Al momento non si conoscono le cifre, seguiranno aggiornamenti.