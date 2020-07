Mercato Udinese, Di Marzio: “De paul vale 40 mlioni. I Pozzo a meno non lo cedono”

Il centrocampista dell’Udinese, Rodrigo De Paul sarà un calciatore che infiammerà il prossimo calciomercato. Queste le parole dell’esperto di mercato Gianluca Di Marzio sull’argentino: “L’Udinese lo valuta 40 milioni. Il prezzo potrà scendere al massimo a 35, a meno i Pozzo non lo vendono. Fino ad oggi in molti erano rimasti titubanti di fronte a queste richieste, dopo le ultime prestazioni qualcuno potrebbe convincersi veramente ad investire una cifra importante per l’argentino. Sulle sue tracce c’è la Fiorentina, che però prima deve vendere Chiesa, l’Inter potrebbe tornare a farsi sotto e anche dall’estero potrebbero arrivare delle proposte”.