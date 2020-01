Mercato Udinese, Dimarco verso l’Hellas Verona

L’esterno sinistro dell’Inter, Fedrico Dimarco sembra essere molto vicino all’Hellas Verona. Il terzino mancino, che qualche settimana fa era entrato in orbita Udinese, sembra destinato ai veronesi. La chiave per sbloccare la trattativa, secondo Sky Sport sarebbe stata la precedenza che il Verona avrebbe dato all’Inter per il difensore centrale Marash Kumbulla. Una sorta di promessa per giugno che porterebbe l’albanese alla corte di Antonio Conte, che avrebbe già apprezzato le sue qualità. Dimarco si trasferirebbe subito all’Hellas Verona, e a giugno Kumbulla potrebbe fare il percorso inverso. L’Inter in questo modo brucerebbe la concorrenza di Napoli e Lazio.