Mercato Udinese, ecco il piano della Juventus per anticipare l’Inter su De Paul

Il centrocampista dell’Udinese, Rodrigo De Paul è l’elemento cardine della squadra di Gotti. Qualità, tecnica e leadership ne fanno un centrocampista completo. L’argentino ha ribadito a più riprese che non ha intenzione di chiedere la cessione e che sta bene in Friuli, ma il suo nome per forza di cose accenderà il calciomercato estivo che verrà. Oltre al forte interesse dell’Inter infatti c’è l’interesse spiccato della Juventus. La società di Agnelli vuole fare di tutto per anticipare i nerazzurri, infatti secondo quanto riporta Ilbianconero.com Paratici avrebbe fatto un blitz andando a visionare dal vivo la gara dei friulani contro il Genoa. In quell’occasione sulle tribune era presente anche l’agente del 10, Augustin Jimenez. I piemontesi potrebbero tentare l’assalto addirittura a gennaio, lasciando però il calciatore in prestito a Udine sino al termine della stagione. I Pozzo non scendono dalla richiesta di 40 milioni, ma la Juventus vuole accontentare Pirlo che vorrebbe De Paul, proprio per la sua intelligenza tattica reputandolo perfetto per il suo gioco.